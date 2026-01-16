$!Superan los 3,200 inscritos en el Maratón Internacional de Culiacán 2026

Con el firme objetivo de alcanzar la meta de 4 mil corredores y consolidar a la capital sinaloense como un referente del atletismo, este viernes se inauguró formalmente la Expo Deportiva con la edición número 35 del Maratón Internacional de Culiacán 2026 y se anunció que van más de 3 mil 200 participantes. Armando Camacho Aguilar, director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural, augurando un éxito rotundo para este evento. “Ya se augura un éxito, más de 3 mil 200 participantes, el récord que se busca o la meta que se busca son 4 mil, yo creo que vamos a llegar a esa meta”, señaló Camacho Aguilar.





El evento, que sirve como preámbulo a la gran carrera del próximo domingo, contará con tres días de fiesta deportiva, cultural y gastronómica, integrando más de 50 actividades a lo largo de 100 metros de calle y áreas aledañas al centro de la ciudad. Durante el protocolo de apertura, Miguel Corral Rocha, Presidente del Patronato del Maratón, aseguró que los atletas pueden tener la plena confianza de que el circuito estará completamente protegido. “Tengan la seguridad de que este maratón está completamente protegido durante todo el recorrido”, Corral Rocha.

El operativo de seguridad contará con la coordinación del Ejército Mexicano, la Marina, Protección Civil, Proximidad Social y las policías Federal y Municipal. En materia de salud, se anunció un despliegue sin precedentes, ya que la Secretaría de Salud ha puesto a disposición los principales centros hospitalarios de la ciudad, incluyendo el Hospital Civil, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General, bajo el protocolo de “Código Infarto”. Cada nosocomio contará con dos cardiólogos, enfermeras y médicos generales de guardia hasta que concluya el evento, además, en cada puesto de abastecimiento habrá presencia de paramédicos y enfermeras para atender cualquier incidencia menor.



