$!Supernova: Talento juvenil sinaloense impacta a más de mil beneficiarios en su primer año

Con el objetivo de consolidarse como un referente para que las juventudes descubran y potencien sus talentos, la organización juvenil Supernova presentó su reporte de resultados logrados de mil 247 beneficiarios directos en 2025 y las proyecciones para el ciclo 2026 en las instalaciones de La Casa del Maquío. Rolando Soto Carrizales, fundador de Supernova y estudiante de ingeniería en biotecnología, enfatizó que desde su fundación el 7 de mayo de 2025, el proyecto ha acumulado 108 horas de impacto a través de diversas actividades formativas y sociales en Sinaloa.





“Mil 247 beneficiarios directos. No completamos el año y llegamos a esta increíble cantidad”, señaló Soto Carrizales. El modelo de trabajo de Supernova se basa en la teoría de las inteligencias múltiples, abarcando áreas como la lógico-matemática, visual-espacial, verbal-lingüística, corporal-kinestésica, naturista, musical, intrapersonal, interpersonal. Carmina Arely Medina Peña, directora de La Casa del Maquío, destacó que Supernova no solo fomenta el liderazgo, sino que genera un sentido de pertenencia y ejercicio ciudadano entre los jóvenes.





Por su parte, Arturo García Arroyo, director estratégico de la organización, señaló que 2025 fue el año en que la idea pasó a ser una comunidad activa. Durante la presentación, se detalló que el eje lógico-matemático impactó a 280 personas, destacando la Olimpiada Matemática del Conocimiento con más de 70 participantes de todo el estado. En el eje visual-espacial, la exposición artística fue uno de los eventos con mayor visibilidad, reuniendo a 130 asistentes.





Rolando Soto Carrizales, fundador de Supernova y estudiante de ingeniería en biotecnología, enfatizó que buscan que los jóvenes de entre 12 y 29 años utilicen su talento como una herramienta de transformación social. A pesar del éxito inicial, los líderes de la organización reconocieron que la sostenibilidad económica y la consolidación de una estructura organizacional horizontal han sido sus retos más grandes.



