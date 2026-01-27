$!Supernova: Talento juvenil sinaloense impacta a más de mil beneficiarios en su primer año

Con el objetivo de consolidarse como un referente para que las juventudes descubran y potencien sus talentos, la organización juvenil Supernova presentó su reporte de resultados logrados de mil 247 beneficiarios directos en 2025 y las proyecciones para el ciclo 2026 en las instalaciones de La Casa del Maquío.
Rolando Soto Carrizales, fundador de Supernova y estudiante de ingeniería en biotecnología, enfatizó que desde su fundación el 7 de mayo de 2025, el proyecto ha acumulado 108 horas de impacto a través de diversas actividades formativas y sociales en Sinaloa.
“Mil 247 beneficiarios directos. No completamos el año y llegamos a esta increíble cantidad”, señaló Soto Carrizales.
El modelo de trabajo de Supernova se basa en la teoría de las inteligencias múltiples, abarcando áreas como la lógico-matemática, visual-espacial, verbal-lingüística, corporal-kinestésica, naturista, musical, intrapersonal, interpersonal.
Carmina Arely Medina Peña, directora de La Casa del Maquío, destacó que Supernova no solo fomenta el liderazgo, sino que genera un sentido de pertenencia y ejercicio ciudadano entre los jóvenes.
Por su parte, Arturo García Arroyo, director estratégico de la organización, señaló que 2025 fue el año en que la idea pasó a ser una comunidad activa.
Durante la presentación, se detalló que el eje lógico-matemático impactó a 280 personas, destacando la Olimpiada Matemática del Conocimiento con más de 70 participantes de todo el estado.
En el eje visual-espacial, la exposición artística fue uno de los eventos con mayor visibilidad, reuniendo a 130 asistentes.
Rolando Soto Carrizales, fundador de Supernova y estudiante de ingeniería en biotecnología, enfatizó que buscan que los jóvenes de entre 12 y 29 años utilicen su talento como una herramienta de transformación social.
A pesar del éxito inicial, los líderes de la organización reconocieron que la sostenibilidad económica y la consolidación de una estructura organizacional horizontal han sido sus retos más grandes.
Para el 2026, Supernova lanzó dos nuevas convocatorias que son la Formación Estelar, programa formativo para jóvenes que buscan descubrir su talento mediante voluntariado y Generación Supernova, enfocada en integrar jóvenes líderes al equipo oficial para fortalecer el impacto en Culiacán y el resto de Sinaloa.
El calendario para el próximo año contempla un arranque estratégico de enero a abril, iniciando con proyectos de impacto mayor en mayo y se planean eventos multidisciplinarios en sedes físicas, principalmente en La Casa del Maquío, y actividades virtuales.
“Queremos que todos sientan que tienen un espacio aquí en Sinaloa para desarrollarse y que todos podemos ser parte de ese cambio”, concluyó Soto Carrizales.