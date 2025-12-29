Supervisa Alcalde planta potabilizadora que abastecerá al norte de Culiacán

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, supervisó este lunes la construcción de la nueva planta potabilizadora ubicada en la colonia Las Cucas, una obra que forma parte de un paquete de tres plantas proyectadas para mejorar el abasto de agua potable y ampliar la factibilidad de crecimiento urbano.

Durante el recorrido, el Alcalde informó que la planta del norte de la ciudad cuenta con una inversión de 82 millones 643 mil pesos, financiada con recursos estatales y municipales, y prevé que entre en funcionamiento a partir de febrero de 2026.

Explicó que esta infraestructura beneficiará a alrededor de 30 colonias ubicadas desde Lomas del Magisterio, La Loma de Rodriguera y Santa Fe, hasta otras zonas que actualmente dependen de una planta ubicada en el margen del río Humaya.

Gámez Mendívil destacó que, además de mejorar el servicio de agua para familias que ya habitan esta zona, la obra permitirá contar con condiciones técnicas para el crecimiento urbano hacia el norte de Culiacán, donde históricamente no se había podido expandir la ciudad por falta de infraestructura hidráulica.

“Es una de las tres plantas que estamos haciendo terminando de hacer para mejorar los servicios y dar más zonas de crecimiento, factibilidades de crecimiento en más zonas”, apuntó.

Recordó que esta planta forma parte de un proyecto integral que incluye una segunda planta en la zona sur, en Barrancos, con una inversión de 189 millones de pesos, que entrará en operación en marzo, y una tercera en el Valle de San Lorenzo, con un monto de 56 millones 848 mil pesos, que se encuentra en su etapa final y comenzará a operar en enero de 2026.