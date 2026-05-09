Supervisa Gobernadora rehabilitación de unidades deportivas: invierten más de $4.4 millones

Con una inversión superior a los 4 millones 400 mil pesos, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde encabezó una gira de supervisión por las colonias Nakayama y Finisterra, donde se ejecutan obras de modernización y rehabilitación integral de sus unidades deportivas.

Durante el recorrido por el sector surponiente de la ciudad, la mandataria estatal constató los avances de estos proyectos que buscan dignificar los espacios de esparcimiento para las familias sinaloenses.

En la Unidad Deportiva Nakayama, la inversión asciende a 3 millones 268 mil pesos.

Los trabajos se centran principalmente en la sustitución total del pasto sintético de la cancha de fútbol, donde actualmente se realizan labores de nivelación de terreno, base y riego de impregnación para la posterior colocación de la alfombra.

El proyecto en esta zona también contempla la renovación de equipamiento deportivo como porterías, redes de nylon, banderines, rehabilitación de back stop, bancas, gradas y la sustitución de luminarias para garantizar la seguridad de los deportistas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la colonia Finisterra, donde las obras en la unidad deportiva local se encuentran en su etapa final.

Con una inversión de un millón 187 mil 387 pesos, se ha trabajado en la construcción de una cerca perimetral, la instalación de módulos de bancas y gradas metálicas, así como en la rehabilitación del sistema de alumbrado.

En un recorrido la gobernadora fue abordada por vecinos que aprovecharon para solicitar mejoras adicionales en la infraestructura urbana.

Específicamente, habitantes de la Nakayama pidieron el reencarpetado de las calles Francisco Luis Urquiza y José María Velasco.

Al respecto, Bonilla Valverde se comprometió a gestionar estas peticiones directamente con el Ayuntamiento de Culiacán, asegurando que ambas vialidades serán integradas al programa de pavimentación vigente.

En la gira de trabajo, la mandataria estuvo acompañada por Raúl Francisco Montero, secretario de Obras Públicas; Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable; y Pablo Francisco Bedoya, encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno.