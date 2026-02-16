Supervisan Alcalde de Culiacán y Secretaria de Educación predio para nuevo CBTis en Lomas de San Isidro

CULIACÁN._ El Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, supervisaron el terreno donde se proyecta la construcción de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en el Fraccionamiento Valle de Encino, en el sector Lomas de San Isidro.

El predio de 7 mil 500 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento y destinado a equipamiento urbano, fue valorado técnicamente para confirmar su viabilidad en materia de servicios, ubicación y dimensiones, con el objetivo de acercar la educación media superior a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional en la ciudad.

Actualmente, los jóvenes de sectores como Valle de Encino, Lomas de San Isidro y Alturas del Sur, deben trasladarse hasta las preparatorias Díaz Ordaz, Sandino o Allende, recorriendo distancias de entre 5 y 6 kilómetros.

“Estamos hablando de distancias de 5 o 6 kilómetros para que los jóvenes de toda esta zona, todo el sector de Lomas de San Isidro, Valle de Encino, que es una zona muy poblada, pues tengan la posibilidad de tener el acceso a un plantel educativo de estas capacidades y alcances, pues aquí dentro de su zona”, expresó.

La Secretaria de Educación reconoció en Juan de Dios Gámez Mendívil a un aliado de la educación porque con este será el tercer terreno que dona su administración para acercar la educación a los jóvenes, incluyendo los de Valle Alto y Alturas del Sur.

Felix Niebla destacó que el proyecto de la preparatoria ya está contemplado dentro de la estrategia de ampliación de cobertura educativa en el Estado.

“Esta es la visión compartida del Gobernador, del Alcalde y de la propia Presidenta de la República, de acercar la educación a todos los lugares del Estado. Es un bachillerato tecnológico, ya está proyectado el presupuesto, ya está la inversión prevista, únicamente requeríamos de un espacio donado por el Ayuntamiento”, dijo.

Detalló que una vez formalizada la donación del terreno por parte del Ayuntamiento, se notificará a la Federación para iniciar el proceso de inversión y construcción a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.

El nuevo plantel se contempla como un bachillerato completo, con infraestructura propia y capacidad para brindar formación tecnológica vinculada con el sector productivo mediante convenios con empresas.

En la supervisión también participó Aarón Quintero, jefe del Departamento de Estadística de SEPyC, quien colaboró en la revisión técnica del predio.

Con este proyecto, se abre la posibilidad de que más jóvenes de la zona continúen sus estudios sin recorrer largas distancias, contando con una preparatoria cercana, moderna y con opciones técnicas que amplíen sus oportunidades de futuro.