$!Supervisan autoridades avances de Viviendas del Bienestar en Hacienda del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Con el propósito de conocer de primera mano los avances de obra, revisar las condiciones de infraestructura y dar seguimiento a los trabajos, la Alcaldesa, Ana Miriam Ramos Villarreal, acompañó al titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), Francisco Javier Barrón Aguayo, en un recorrido de supervisión por los proyectos de Viviendas del Bienestar que se desarrollan en Hacienda del Valle.
Durante el recorrido se revisó el estado que guardan los distintos desarrollos contemplados en la estrategia habitacional.
De acuerdo con la ficha técnica oficial, son nueve proyectos que en conjunto representan 93.38 hectáreas y 13 mil 215 viviendas proyectadas en Culiacán.
El desarrollo de Hacienda del Valle contempla 368 viviendas y tiene un avance del 58 por ciento.
La Presidenta Municipal destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno para que los proyectos de vivienda avancen de manera ordenada, acompañados de las condiciones de infraestructura y servicios que requieren las nuevas comunidades.
“Hay mucha gente que se acerca a preguntar y dice: ‘Yo ya pago una renta; al final de cuentas, ya estoy pagando algo mes con mes’”, detalló la Alcaldesa en este recorrido donde también estuvo el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Antonio Castañeda.
Por su parte, Francisco Javier Barrón Aguayo señaló la relevancia de dar seguimiento puntual a cada etapa de los desarrollos, a fin de que las acciones de vivienda se traduzcan en oportunidades reales de patrimonio para las familias de Culiacán.