$!Supervisan autoridades avances de Viviendas del Bienestar en Hacienda del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Con el propósito de conocer de primera mano los avances de obra, revisar las condiciones de infraestructura y dar seguimiento a los trabajos, la Alcaldesa, Ana Miriam Ramos Villarreal, acompañó al titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), Francisco Javier Barrón Aguayo, en un recorrido de supervisión por los proyectos de Viviendas del Bienestar que se desarrollan en Hacienda del Valle.

Durante el recorrido se revisó el estado que guardan los distintos desarrollos contemplados en la estrategia habitacional.

De acuerdo con la ficha técnica oficial, son nueve proyectos que en conjunto representan 93.38 hectáreas y 13 mil 215 viviendas proyectadas en Culiacán.