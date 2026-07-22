Supervisan avance de secundaria en Alturas del Sur y nuevo bachillerato en Culiacán

Autoridades del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura supervisaron este martes el avance de dos proyectos de infraestructura educativa en Culiacán: la construcción de la nueva Escuela Secundaria Estatal de Alturas del Sur y la adecuación de la Escuela Secundaria Técnica No. 96 para operar como Centro de Estudios de Bachillerato.

Durante la gira, el director general del Isife, Hugo Echave Meneses, y la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, verificaron el progreso de la secundaria que se construye en Alturas del Sur, obra que busca atender la demanda de espacios educativos derivada del crecimiento poblacional en el sur de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el plantel mantiene como meta concluirse antes de finalizar este año y contará con instalaciones diseñadas para ofrecer condiciones adecuadas de aprendizaje a estudiantes de nivel secundaria.

Posteriormente, los funcionarios visitaron la Escuela Secundaria Técnica No. 96, en la colonia El Mirador, donde constataron las adecuaciones realizadas para que el inmueble funcione como Centro de Estudios de Bachillerato en el turno vespertino a partir del próximo ciclo escolar.

Durante el recorrido, acompañados por la directora del plantel, Lluvia Paola Medina Armenta, revisaron aulas, talleres, áreas administrativas y espacios comunes para verificar que las instalaciones estén listas para recibir a los estudiantes.

Según la información proporcionada por el Gobierno del Estado, la reconversión del plantel permitirá ampliar la cobertura de educación media superior en Culiacán y ofrecerá educación gratuita, además de beca para la totalidad de los alumnos inscritos.

Se prevé que el nuevo bachillerato beneficie principalmente a jóvenes de las colonias El Mirador, Lombardo Toledano, Loma de Rodriguera y otros sectores cercanos.

Hugo Echave Meneses señaló que la supervisión permanente de las obras permite garantizar infraestructura segura y funcional, mientras que Gloria Himelda Félix Niebla destacó la coordinación entre ISIFE y SEPyC para ampliar la cobertura educativa y mejorar las condiciones de estudio para los jóvenes sinaloenses.