$!Supervisan avances de acciones de vivienda en la colonia Las Cucas, en Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de garantizar la transparencia en la ejecución de obra pública y mantener un vínculo directo con los beneficiarios, la Dirección de Contraloría Social del Ayuntamiento realizó una jornada de supervisión en la colonia Las Cucas.

Durante el recorrido realizado este 23 de enero, personal de la dependencia, en conjunto con el Instituto Municipal de Vivienda y comités ciudadanos, evaluó el progreso de tres acciones de vivienda consistentes en la edificación de cuartos dormitorios.

Según informaron las autoridades, estas visitas sirven para identificar posibles dudas o inconformidades de los vecinos beneficiados.