$!Supervisan avances de acciones de vivienda en la colonia Las Cucas, en Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de garantizar la transparencia en la ejecución de obra pública y mantener un vínculo directo con los beneficiarios, la Dirección de Contraloría Social del Ayuntamiento realizó una jornada de supervisión en la colonia Las Cucas.
Durante el recorrido realizado este 23 de enero, personal de la dependencia, en conjunto con el Instituto Municipal de Vivienda y comités ciudadanos, evaluó el progreso de tres acciones de vivienda consistentes en la edificación de cuartos dormitorios.
Según informaron las autoridades, estas visitas sirven para identificar posibles dudas o inconformidades de los vecinos beneficiados.
De acuerdo con los reportes técnicos, los avances en las viviendas presentan distintos niveles de desarrollo, como la de María Luisa Bastidas y su vivienda que presenta el mayor progreso con un 85 por ciento, encontrándose en la etapa de enjarre con estuco en los muros.
Socorro Olivas tiene la obra registra un 60 por ciento de avance y el personal técnico trabaja en la instalación de viguetas y bovedillas para la posterior colocación de la losa del techo; mientras María Teresa Hernández Félix cuenta con un 30 por ciento de avance, correspondiente al levantamiento de los muros de block.
Rodolfo Gerardo Díaz Cano, titular de la Dirección de Contraloría Social, destacó que estas jornadas son fundamentales para transparentar los procesos de obra pública en coordinación estrecha con la ciudadanía.
“El día de hoy se realizaron tres seguimientos a acciones de mejoramiento de vivienda, registrando los avances junto con los comités respectivos de beneficiarios”, reafirmó.
La intención es asegurar que los recursos se apliquen correctamente y que las familias reciban espacios dignos para habitar.