$!Supervisan avances en Viviendas del Bienestar en Culiacán; en junio entregan las primeras

CULIACÁN._ Personal del Infonavit Sinaloa y el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil hicieron un recorrido de supervisión para evaluar los avances de la construcción de Viviendas del Bienestar en el sector Cumbres del Sur. Durante la visita en los terrenos, donde algunos ya registran la construcción del desplante de la obra destinada para atender el rezago en materia de acceso a un hogar digno, se expuso que en Culiacán ya están contratadas la construcción de al menos 6 mil viviendas de 27 mil que se proyectan edificar en la capital de Sinaloa.

Se explicó que para el mes de junio se espera estar entregando las primeras viviendas de este programa promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Infonavit y de la Comisión Nacional de Vivienda. En la supervisión participaron Pedro Núñez Bárcena, coordinador técnico de la Dirección de Vivienda de Infonavit; Víctor Mendoza Castillo, subgerente zona noroeste de la Coordinación Técnica de Infonavit, entre otros funcionarios del Instituto, a quienes el Alcalde Juan de Dios Gámez les agradeció su apoyo y disposición para aterrizar este programa.