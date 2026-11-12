Supervisan operativo de seguridad para la Feria Ganadera de Culiacán; participarán más de 6 mil elementos

Más de 6 mil elementos de seguridad y cuerpos de auxilio participarán en el operativo de vigilancia de la Feria Ganadera 2026, en Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Este jueves, autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa realizaron un recorrido por las instalaciones del recinto para supervisar los accesos y los puntos donde se desplegará el personal operativo.

La supervisión fue encabezada por el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, quien señaló que el operativo responde a la instrucción de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava de garantizar condiciones de seguridad para las familias que acudan a las actividades de la feria.

El dispositivo contará con la participación del Grupo Interinstitucional y cuerpos de auxilio, aunque la dependencia no detalló cómo estarán distribuidos los más de 6 mil elementos ni las corporaciones que integrarán el despliegue.

El presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, agradeció la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, y consideró que la realización de este tipo de eventos refleja el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno.

En el recorrido también participaron el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, así como representantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.