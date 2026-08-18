Supervisan terreno donde operará la Universidad Rosario Castellanos en Culiacán

La Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, supervisó el área de la Ciudad Educadora donde se construirá la Unidad Culiacán de esta institución de educación superior.

Luego de la entrega formal de la unidad al Gobierno de Sinaloa, Herrera Márquez realizó un recorrido por el terreno y el edificio destinado para albergar el nuevo plantel, acompañada por el director general del ISIFE, Hugo Echave Meneses, y la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

La entrega formal de la institución al Estado fue encabezada previamente por la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal.

La Unidad Culiacán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene previsto iniciar operaciones el próximo año, con lo que se ampliará la oferta de educación superior para las y los jóvenes sinaloenses.

La incorporación de esta institución representa una nueva alternativa para la formación profesional de la juventud y fortalece la oferta educativa disponible en el Estado.