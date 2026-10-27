Supervisará Gabinete de Seguridad federal a Sinaloa; revisarán policías, C4 y sitio para nuevo penal, hoy inician

Los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal llevarán a cabo esta semana una serie de visitas de supervisión en Sinaloa para revisar las estrategias de seguridad, las condiciones de las corporaciones locales y la infraestructura del estado, hoy llegará el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien detalló que las inspecciones se realizan por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en una agenda coordinada entre las instituciones del Gobierno Federal.

"El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy; las Secretarías de Seguridad y de Marina realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana. Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución", detalló García Harfuch.

De acuerdo con lo informado por el funcionario a través de su cuenta en la red social X, la distribución de la presencia federal iniciará este día con la llegada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, en días distintos de la semana, acudirán las representaciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

García Harfuch explicó que este esquema de visitas escalonadas busca ampliar la cobertura en el territorio sinaloense y dar seguimiento puntual a las responsabilidades de cada dependencia.