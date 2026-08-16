$!Surutatazo reúne a más de 5 mil visitantes en Badiraguato

Con más de 5 mil visitantes y alrededor de 2 mil vehículos todo terreno, la duodécima edición del Surutatazo Off Road 2026 registró una de sus mayores afluencias desde el inicio de este evento de aventura en Surutato, Badiraguato. El encuentro se llevó a cabo del 14 al 16 de agosto, con la concentración de participantes en la zona conocida como Las Babisas, donde aficionados de las rutas extremas acudieron a bordo de vehículos todo terreno para recorrer los caminos de la zona serrana.





De acuerdo con información de los organizadores, la llegada de visitantes generó una ocupación del 100 por ciento en hoteles y cabañas de Surutato. Ante la alta demanda de hospedaje, algunos asistentes optaron por acampar en la comunidad, mientras que habitantes de la zona ofrecieron sus viviendas en renta para atender la llegada de turistas. La actividad también representó un movimiento para la economía local, principalmente para los sectores de hospedaje, alimentos y servicios relacionados con el turismo de aventura.



