Surutato busca consolidarse como destino de verano con promoción estatal

Con el objetivo de atraer visitantes durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Turismo de Sinaloa reforzó la promoción de Surutato, en el municipio de Badiraguato, al destacar su oferta de naturaleza, aventura y turismo religioso.

La Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna, realizó una gira de trabajo por el poblado serrano, donde sostuvo encuentros con prestadores de servicios turísticos, comerciantes y visitantes para conocer sus necesidades y fortalecer la estrategia de promoción del destino.

Durante el recorrido, la funcionaria resaltó atractivos como el mirador La Puerta al Cielo, la Cascada La Campana y Surutato Park, que ofrece actividades como tirolesas, puentes colgantes y recorridos en vehículos todoterreno.

La funcionaria señaló que la estrategia forma parte de la campaña estatal “Sinaloa, el verano que lo tiene todo”, con la que se busca diversificar la oferta turística y posicionar destinos de montaña como una alternativa para quienes buscan un clima más fresco durante la temporada.

Además de la oferta ecoturística, la Secretaría de Turismo destacó que el municipio de Badiraguato cuenta con otros atractivos como la estatua de San Judas Tadeo, de 28 metros de altura, considerada la más grande del mundo dedicada a esa advocación, así como el malecón ubicado a la orilla del río.

Sosa Osuna afirmó que la promoción de destinos como Surutato busca generar una mayor derrama económica para las familias y los prestadores de servicios turísticos de la región, mediante el incremento de visitantes durante el periodo vacacional.