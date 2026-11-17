Surutato, Badiraguato, registró una temperatura de -1 grado, superando las estimaciones de varios centros de investigación, expuso Juan Espinosa Luna, meteorólogo especialista.

Agregó que este descenso térmico generó preocupación por sus implicaciones y la necesidad de datos precisos en la región.

La baja temperatura de un grado bajo cero en Surutato es mucho más de lo estimado por diversos centros de investigación.

Esta situación resalta la importancia de contar con mediciones precisas para la comunidad.

“Creo que es más importante que quienes tengan termómetro físico como el que amablemente suben nuestros amigos de #surutatomágico puedan subir fotos similares para ajustar los pronósticos reales”, señaló.

“Esto nos ayudaría muchísimo más ya que mis 10 equipos son mínimos para tener datos reales y ninguna asociación o agrícola aporta datos de sus equipos”.

Surutato, conocido como Pueblo Mágico, es una zona que atrae turismo por su clima y paisajes.

Las variaciones drásticas de temperatura pueden impactar tanto a los visitantes como a las actividades agrícolas y económicas locales, haciendo crucial la exactitud en los pronósticos meteorológicos.

Los equipos de medición disponibles son insuficientes para capturar la realidad térmica del lugar.

Actualmente, ninguna asociación o entidad agrícola de la región aporta datos de sus propios equipos.