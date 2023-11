El motivo expuesto por ambos consistió en que las condiciones de seguridad no eran las óptimas debido a la toma de sus instalaciones a cargo de integrantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El Congreso del Estado decidió cancelar la comparecencia prevista este miércoles del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya debido a que no hay condiciones de seguridad debido a la protesta que inició la UAS.

Por su parte, Feliciano Castro Meléndrez aseguró que estas acciones son ordenadas directamente por el Partido Sinaloense, del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda

”De ese tamaño es la incongruencia que tienen estos funcionarios y ex funcionarios que, el día de hoy hay que decirlo con claridad, corruptos y vinculados a proceso, procesos que están corriendo sus etapas y que, sin dudas, culminarán con los razonamientos jurídicos de los elementos que ahí están”, aseveró.

”Nosotros no vamos a caer en provocaciones, vamos a asumir con toda la responsabilidad y creo que esta decisión es la correcta”, enfatizó el Presidente de la Jucopo.

Reiteró que los encargados de estas concentraciones masivas son obra de autoridades y ex funcionarios de la Casa Rosalina señalados por hacerle un daño a la propia casa de estudios.

“¿De quiénes estamos hablando? De un grupo de funcionarios imputados por corrupción, para que nos entienda mejor la gente de Sinaloa, acusados de ser presuntos rateros que han agraviado el patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursan un proceso penal, y es ahí donde deben de hacer sus aclaraciones, les asisten derechos, es ahí donde habrán de canalizarlos”, explicó el Presidente de la Jucopo.

Dirigió parte de su discurso a la comunidad universitaria, pues dijo confiar en la inteligencia de sus integrantes para no respaldar ni responder a las convocatorias hechas por la institución.

“Identifican que es un ejercicio de manipulación para defender una responsabilidad individual, no institucional, no es, pues, un asunto de la UAS. Decirlo claro, no hay persecución política, este es un invento propio de un ejercicio fascista donde repiten mil veces una mentira para pretender convertirla en verdad”, acusó Castro Meléndrez.

El 17 de noviembre, fecha en que el ex Rector Jesús Madueña Molina avisó de esta movilización, Feliciano Castro aseguró que no tomarían medidas de prevención ante esto, pues tienen el derecho de manifestarse.

“Nosotros dijimos y, sin duda lo mantenemos, no haremos ninguna medida de seguridad, no es una situación de policías, no es una situación de acciones represivas, de ninguna manera... ¿qué es lo que cambió? Pues evidentemente las acciones de provocación, las acciones porriles”, respondió este 28 de noviembre el presidente de la Jucopo.

Acerca de si no esperaban la dimensión de la movilización universitaria, indicó que ellos no podían especular al respecto, sino hasta que tuvieran la manifestación en las instalaciones.

Los legisladores mencionaron que ya notificaron al titular del Ejecutivo; por otro lado, dijeron que en próximos días harán las valoraciones para definir una nueva fecha e incluso la sede para llevar a cabo el evento.