Suspenden a chofer del transporte público en Culiacán por presunto acoso a usuaria

Un chofer del transporte público urbano en Culiacán fue suspendido tras ser acusado de presunto acoso en contra de una usuaria del servicio.

El director de Vialidad y Transporte del Gobierno de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno, explicó que el trabajador quedará separado de sus labores en tanto concluya el proceso, y si se declara su culpabilidad, la baja definitiva.

“Se nos reportó por parte de que había un chofer que le había tomado la mano a una pasajera, que fue un roce de mano, es lo que tenemos nosotros”, señaló Osuna Moreno.

“Ahorita por lo pronto está suspendido hasta que no haya elementos, nosotros no dudamos de la palabra de ninguna pasajera ni de ninguna funcionaria, por lo tanto en cuanto no haya otro elemento, pues está suspendido”, dijo.

La Secretaria de las Mujeres del Estado, Ana Francis Chiquete Elizalde, exhortó a respetar la presunción de inocencia del chofer, así como de los procedimientos.

En tanto, manifestó que la dependencia mantendrá campañas de concientización y capacitación con prestadores del servicio de transporte público urbano, a fin de brindarles mayor conocimientos y herramientas respecto al trato con usuarios.

“Son los trabajos de capacitación los que nos van a permitir identificar qué es el acoso, qué acciones son acoso. Lo hemos platicado ya con concesionarios y entraremos en una etapa de capacitación con choferes.

“Es muy importante, por supuesto, respetar la presunción de inocencia y llevar a cabo los debidos procesos”, expuso Chiquete Elizalde.

Insistió en que no se debe estigmatizar al gremio transportista, pues en muchas ocasiones son los choferes quienes han impedido otro tipo de abusos o delitos.

“Mucho choferes han sido, son y serán grandes aliados, no podemos decir que todos son y todos cometen este tipo actos. En muchas ocasiones han hecho actos, me atrevo a decir, hasta heroicos.

“De parte de la Secretaría lo que se busca es que se cumpla la Ley, generar espacios seguros, ofrecer estas capacitaciones y se tenga muy clara cuál es la ruta”, dijo.