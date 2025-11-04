$!Suspenden a sucursal de Waldo’s en el Centro de Culiacán por omisiones en normas de seguridad

Autoridades municipales de Protección Civil clausuraron temporalmente una sucursal de la cadena Waldo’s ubicada en el Centro de Culiacán, luego de detectar fallas en su sistema de prevención y control de incendios. El director de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza, informó que durante una inspección de rutina se identificaron diversas deficiencias en los equipos y protocolos de seguridad, por lo que se ordenó la suspensión de actividades hasta que se cumpla con las medidas correctivas requeridas.

La revisión ocurre tras el incendio ocurrido el fin de semana pasado en un establecimiento de la misma cadena en Hermosillo, Sonora, donde murieron 23 personas y más de una decena resultaron lesionadas. A raíz de esa tragedia, autoridades de distintos estados intensificaron los operativos de verificación en tiendas de autoservicio y locales comerciales. Bill Mendoza precisó que en Culiacán existen nueve sucursales de Waldo’s, de las cuales tres fueron verificadas el pasado lunes 3 de noviembre.