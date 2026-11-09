$!Suspenden actividades en 17 módulos del INE en Sinaloa por paro nacional de trabajadores

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa se sumaron este lunes al paro nacional de labores, con la suspensión de actividades en 17 de los 23 Módulos de Atención Ciudadana que operan en la entidad, como parte de una protesta en la que exigen salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el reporte estatal, cinco módulos mantienen sus actividades de manera normal y uno más opera parcialmente, por lo que la atención a los ciudadanos se encuentra limitada en distintos puntos del estado.

En Culiacán, uno de los módulos que permanece cerrado es el ubicado en la Colonia Gabriel Leyva, donde los trabajadores colocaron cartulinas con distintos mensajes para expresar su inconformidad con el incremento salarial del 6 por ciento que les ofrece el órgano electoral a nivel nacional, al considerar que no responde a sus demandas laborales.