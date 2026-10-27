Suspenden adopciones de animales negros, blancos y grises por riesgo de sacrificios

Ante el riesgo de que animales sean utilizados en sacrificios durante Halloween y otras prácticas relacionadas con creencias místicas, la activista y protectora de animales Marisela Castaños Pérez informó que suspendió temporalmente las adopciones de gatos y perros negros, blancos y grises.

La medida se implementó desde septiembre y se mantendrá hasta después de la segunda semana de noviembre, cuando se prevé reanudar las adopciones bajo filtros de seguridad para verificar las condiciones de los posibles adoptantes.

“Detrás de cada adopción hay una vida y una historia de abandono y una oportunidad para que ellos comiencen, y no se vale que la gente adopte para sacrificarlos”, expresó.

Castaños Pérez explicó que el proceso de adopción incluye solicitar credencial de elector y comprobante de domicilio, realizar visitas a los hogares y mantener seguimiento para verificar que los animales se encuentren en buenas condiciones.

También pidió a la ciudadanía resguardar a los animales callejeros, especialmente a los de estos colores, ante el riesgo de que sean víctimas de actos crueles durante estas fechas. Advirtió que los cohetes, los disfraces y las agresiones de personas representan otros peligros para los animales.

Como antecedente, relató que integrantes de la organización encontraron cabras y otros animales decapitados en el Cerro de la Virgen, en la zona norte de Culiacán. Afirmó que solicitaron apoyo del Ejército, pero que sus elementos se retiraron tras percatarse de que se trataba de animales, mientras que la Fiscalía no acudió al lugar.

La activista señaló que en ese cerro han encontrado restos de animales en distintas ocasiones y lamentó que, según su testimonio, no se hayan realizado las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos.

Además, recordó que hace dos años recibieron reportes de vecinos del panteón de la colonia 21 de Marzo, donde encontraron gatos crucificados y otros con signos de crueldad extrema, como la ausencia de ojos o corazón y la boca cosida.

“Sacrificar un animal no nos va a dar fortuna, no nos va a dar suerte en el amor, no nos va a cambiar nuestra vida”, sostuvo.

Castaños Pérez llamó a la ciudadanía a no entregar animales en adopción sin verificar previamente las condiciones de los solicitantes y a mantener precauciones durante las próximas semanas, cuando aumenta el riesgo de maltrato animal.

Cabe destacar que en redes sociales se han registrado denuncias en grupos de adopción de supuestos rituales en los que fueron agredidos gatos negros, en el contexto de las fechas de Día de Brujas y Día de Muertos.