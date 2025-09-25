Culiacán
Suspenden clases en el centro de Sinaloa por lluvias este jueves

Autoridades educativas determinan cancelar las actividades a recomendación de Protección Civil en Culiacán, Navolato, Eldorado y Elota
Humberto Quintero |
25/09/2025 06:53
La Secretaría de Educación Pública de Sinaloa informó la suspensión de actividades escolares este jueves 25 de septiembre, a causa de las lluvias que se registran en el Estado.

Sepyc precisó que esta medida acata a los municipios de Culiacán, Navolato, Eldorado y Elota.

Hasta el momento, la medida abarca al turno matutino, pidiéndole a la ciudadanía permanecer pendientes de las vías institucionales.

Desde la noche del miércoles, se tienen registros de lluvias moderadas a fuertes en el centro de Sinaloa, mismas que se prolongan durante la madrugada de este jueves.

