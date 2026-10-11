Suspenden clases en siete municipios de Sinaloa por avance del huracán Simon

Ante el pronóstico de lluvias por la proximidad del huracán Simón, el Gobierno de Sinaloa anunció la suspensión de clases para este lunes 12 de octubre en siete municipios del estado, en ambos turnos escolares.

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que la medida preventiva se aplicará en Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa, con base en los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones del Consejo Estatal de Protección Civil.

La decisión se dio en el contexto de la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil realizada en Elota, con la presencia de Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil de Sinaloa, para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y las medidas preventivas ante el fenómeno.