$!Suspenden clases en turno matutino en norte de Sinaloa por lluvias

Las clases en el turno matutino estarán suspendidas en cinco municipios del norte de Sinaloa ante el pronóstico de lluvias previsto por efectos de la baja remanente de Lorena.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias intensas en Sonora, Sinaloa y Durango ante los efectos de este fenómeno meteorológico.
Ante esas condiciones, Protección Civil Sinaloa anunció suspender las actividades educativas en la zona norte de la entidad.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció la suspensión de actividades en escuelas de educación básica de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos.
“Por recomendación de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvia que prevalece el día de hoy, se suspenden actividades escolares este viernes 05 de septiembre en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos”, difundió a través de diferentes medios.
La Universidad Autónoma de Sinaloa también tomó medidas similares para los planteles que tienen actividades en el turno matutino.
“Por recomendación de Protección Civil, como medida preventiva ante las condiciones climatológicas, se suspenden clases en las Unidades Académicas de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos”, informó.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este viernes se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste).
“Lorena” se ha debilitado a ciclón post-tropical. Sin embargo, sus desprendimientos nubosos continuarán afectando el noroeste y norte de México, señaló.