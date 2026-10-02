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Clima

Suspenden clases en turno vespertino en Eldorado y Elota por lluvias

Autoridades educativas llaman a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/10/2026 12:20
02/10/2026 12:20

La Secretaría de Educación Pública y Cultura suspendió clases presenciales en el turno vespertino este viernes para los municipios de Eldorado y Elota ante pronóstico de lluvias.

La dependencia señaló que esta decisión fue tomada por recomendación de Protección Civil.

De acuerdo al aviso emitido, la medida preventiva aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La dependencia llamó a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales.

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