$!Suspenden clases en turno vespertino en todo Sinaloa por lluvias de tormenta tropical Vance

La Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció la suspensión de clases en todo Sinaloa para el turno vespertino debido a las lluvias de la tormenta tropical Vance.
En un aviso difundido en sus redes sociales y canales de difusión, la dependencia señaló que la medida se tomó tras las recomendaciones realizadas por Protección Civil estatal.
La medida aplica para los planteles de todos los niveles educativos, tanto de instituciones públicas como privadas.
Durante la mañana de este jueves, la tormenta tropical Vance se ubicaba a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán.
“Por recomendación de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias en la entidad por la Tormenta Tropical Vance y como medida preventiva, se suspenden las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y privadas, hoy jueves 29 de octubre, para el turno vespertino en todos los niveles educativos en todo el Estado de Sinaloa”, señaló.
La dependencia pidió a la comunidad educativa mantenerse informada solo a través de los canales oficiales @sepycsinaloa.oficial, @sepycsinaloa y sepycsinaloaoficial.