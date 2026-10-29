$!Suspenden clases en turno vespertino en todo Sinaloa por lluvias de tormenta tropical Vance

La Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció la suspensión de clases en todo Sinaloa para el turno vespertino debido a las lluvias de la tormenta tropical Vance.

En un aviso difundido en sus redes sociales y canales de difusión, la dependencia señaló que la medida se tomó tras las recomendaciones realizadas por Protección Civil estatal.

La medida aplica para los planteles de todos los niveles educativos, tanto de instituciones públicas como privadas.