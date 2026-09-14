Suspenden clases este lunes en nueve municipios de Sinaloa por lluvias

Las actividades escolares del turno matutino fueron suspendidas este lunes 14 de septiembre en nueve municipios de Sinaloa, debido al pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó a las 5:30 horas, que la medida fue tomada por recomendación de Protección Civil.

La suspensión aplica para todos los niveles educativos en los municipios de Sinaloa, Juan José Ríos, Ahome, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y Navolato.

La dependencia pidió a la comunidad educativa mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales.

La suspensión ocurre luego de que durante la madrugada se registraran lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en distintos municipios de Sinaloa, mientras se mantiene el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas.