Suspenden clases este martes en seis municipios de Sinaloa por lluvias

Las actividades escolares presenciales fueron suspendidas este martes 29 de septiembre en seis municipios de Sinaloa, debido al pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó, por recomendación de Protección Civil, que la suspensión aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, durante los turnos matutino y vespertino.

Los municipios donde se suspenderán las clases presenciales son Culiacán, Guasave, Angostura, Eldorado, Navolato y Elota.

La dependencia señaló que la medida es preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para este martes.

La SEPyC pidió a la población mantenerse atenta a las vías oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares.