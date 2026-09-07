Suspenden clases vespertinas en cinco municipios de Sinaloa por lluvias

Por recomendación de Protección Civil y ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura determinó suspender las actividades escolares del turno vespertino este lunes 7 de septiembre en cinco municipios de Sinaloa.

La suspensión aplica para todos los niveles educativos en los municipios de Ahome, Juan José Ríos, Guasave, El Fuerte y Sinaloa municipio.

A través del Aviso No. 01, emitido a las 11:25 horas de este lunes, la dependencia estatal señaló que la decisión se tomó como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

La SEPyC pidió a la comunidad educativa mantenerse atenta a la información oficial y evitar atender reportes difundidos por fuentes no oficiales.

Los municipios incluidos en la suspensión son Ahome, Juan José Ríos, Guasave, El Fuerte y Sinaloa municipio.

La dependencia recordó que las actualizaciones relacionadas con las actividades escolares serán difundidas a través de sus canales oficiales de Facebook, X e Instagram, en coordinación con Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).