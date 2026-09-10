Suspenden clases vespertinas en cuatro municipios de Sinaloa por lluvias

Ante el pronóstico de lluvias que prevalece en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura determinó suspender este jueves 10 de septiembre las actividades escolares del turno vespertino en todos los niveles educativos de cuatro municipios del norte y centro-norte del Estado.

La dependencia estatal informó que la suspensión fue establecida por recomendación de Protección Civil, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

Los municipios donde no habrá clases durante el turno vespertino son Ahome, Juan José Ríos, Guasave y Angostura.

La disposición comprende a los planteles de todos los niveles educativos ubicados en estos municipios, por lo que estudiantes, docentes y personal administrativo deberán suspender sus actividades escolares durante la tarde de este jueves.

La SEPyC exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información oficial y consultar únicamente los canales institucionales para conocer cualquier actualización relacionada con las condiciones climatológicas y las actividades escolares.

La suspensión se suma a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades ante el pronóstico de lluvias en distintas regiones de Sinaloa.