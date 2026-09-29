Suspenden clases vespertinas este martes en todo Sinaloa por lluvias

Las actividades escolares presenciales del turno vespertino fueron suspendidas este martes 29 de septiembre en todas las escuelas públicas y privadas de Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La dependencia señaló que la medida fue tomada por recomendación de Protección Civil, ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

La suspensión aplica para todos los niveles educativos y en todo el estado, durante el turno vespertino de este martes.

La SEPyC pidió a la población mantenerse atenta a las vías oficiales de comunicación para conocer información y posibles actualizaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

La dependencia mantiene información a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.