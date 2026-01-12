Suspenden reinicio de clases en varios municipios de Sinaloa por lluvias

Debido a las condiciones de lluvias, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció la suspensión de clases en varios municipios de Sinaloa.

Este lunes está previsto el reinicio de clases en la entidad después del período vacacional decembrino.

Desde el fin de semana en que se registró la primera lluvia del año y de la temporada invernal en algunas regiones de la entidad, se determinó suspender las clases para el turno matutino en algunos municipios.

La suspensión aplicará para Culiacán, Sinaloa Municipio, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá.

De acuerdo con Protección Civil de Sinaloa, para este lunes la probabilidad de lluvias en diferentes puntos de la entidad se mantendrá alta.

Y además, las lluvias registradas podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica.

Para este lunes, con la segunda tormenta invernal se esperan temperaturas máximas de 25 a 29 grados y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora.

Además, advirtió la dependencia, hay condiciones de caída de nieve o aguanieve en zonas de montaña de Badiraguato y San Ignacio que limitan con Chihuahua y Durango.

Casi en todo Sinaloa se prevé algún tipo de lluvia, de ligeras a fuertes, siendo estas últimas las que se presentarían en Sinaloa Municipio, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Cosalá y San Ignacio.