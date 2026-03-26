Suspenden temporalmente a Canaco Culiacán de la Intercamaral

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán fue suspendida de manera temporal de la Intercamaral, tras incurrir en faltas a las normas internas del organismo, informó Valeria Dalle Mese Zavala de titular de Ammje en Culiacán.

La representante empresarial explicó que esta decisión forma parte de los mecanismos internos de regulación y no implica una ruptura definitiva entre las cámaras que integran la Intercamaral, espacio que coordina esfuerzos del sector productivo en la capital sinaloense.

Aunque no se detallaron las faltas específicas que derivaron en la sanción, se precisó que la suspensión es de carácter temporal y podrá revertirse una vez que se atiendan los lineamientos establecidos por el organismo.

Pese a la medida, Canaco continúa participando activamente en el entorno empresarial local, manteniendo su presencia en distintas iniciativas y espacios de colaboración, por lo que desde la Intercamaral rechazó una ruptura con la cámara suspendida.

“No, porque todos sumamos de una u otra manera. Canaco sigue sumando, sigue sumando desde su trinchera”, expresó, al rechazar que exista una división dentro del gremio empresarial.

Sin embargo, la postura oficial insiste en que se trata de un proceso interno que no afecta la unidad ni el trabajo conjunto de los organismos empresariales en Culiacán.