Suspenden Vocería del Estado; Seguridad asumirá la información oficial

A partir de ahora la comunicación oficial asociada a seguridad será gestionada únicamente por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, y se suspende la conferencia de la Vocería de Gobierno.

La Vocería del Gobierno del Estado es una estrategia que inició en medio de la crisis de seguridad como medida para la rendición de cuentas de parte de autoridades estatales, y a partir de esta semana será suspendida, informó el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Ante ello el Gobernador instruyó que los medios de comunicación sigan siendo atendidos por la Vocera de Seguridad, Verona Hernández Valenzuela.

“Vamos a suspender la Vocería que encabezaba el maestro Feliciano cuando era secretario general, y que por favor se siga dando el derecho a la información se siga dando pero en la Secretaría de Seguridad. Que el tema de seguridad se siga manejando allá, ya sea Verona (Hernández Valenzuela) o algún subsecretario que se acerque, o simplemente Verona que dé la información correspondiente”, mencionó.

La Vocería del Gobierno de Sinaloa comenzó desde el 22 de octubre del 2024, con motivo de la ola de violencia desatada como consecuencia de una pugna criminal y la necesidad de la población de tener información verificada y replicada por las autoridades estatales.

Primero la conferencia era atendida por el ex titular de la Secretaría General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez, y por el ex titular de Seguridad Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez.

Cuando el actual titular de Seguridad, Óscar Rentería Schazarino, asumió el cargo este declinó atender a medios de comunicación de manera personal y designó a Hernández Valenzuela como Vocera.

La conferencia se fue reduciendo, y de dar información de martes a viernes pasó a sólo atender a prensa los miércoles y los viernes, y después solo los viernes. Ahora, aunque la crisis de seguridad no ha presentado un comportamiento que indique que culminó, la Vocería fue suspendida.

