Suspenderán suministro de agua en 57 colonias de Culiacán por obras de Japac

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció que el próximo martes 30 de septiembre suspenderá el suministro de agua potable en 57 colonias debido a trabajos de rehabilitación del Colector Emiliano Zapata y la sustitución de una línea de conducción de 24 pulgadas.

La suspensión del servicio iniciará a las 8:00 horas y el restablecimiento del servicio se prevé a partir de las 21:00 horas.

Las colonias afectadas incluyen, entre otras, Álamo, Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Country Álamos, Tres Ríos, Díaz Ordaz, Floresta Tres Ríos, Francisco Villa, Fuentes del Valle, Las Flores, Las Moras, Las Palmas, Loma Linda, Lomas del Boulevard, Los Patios, Magnolias, Portales del Country, Real del Álamo, Recursos Hidráulicos, San Carlos, Santa Inés, Tabachines y Vallado Nuevo.

La paramunicipal pidió a la ciudadanía tomar previsiones.

Además, precisó que contarán con pipas en casos de emergencia, principalmente para hospitales y clínicas.

Puso a disposición el número 073 y el WhatsApp (667)100-0406 para resolver dudas.