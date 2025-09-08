Suspenderán suministro de energía eléctrica en 12 comunidades rurales de Culiacán este miércoles

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá por cuatro horas la energía eléctrica este miércoles 10 de septiembre en 12 comunidades rurales de Culiacán.

Informó que la suspensión temporal del servicio corresponde a labores de mejora a la infraestructura como cambios de postes dañados e incremento de capacidad del conductor de energía.

La interrupción será desde las 9:00 a las 13:00 horas.

Los poblados que quedarán sin suministro eléctrico durante ese lapso son Mojonera, Tepuche, Tepuchito, Tecolote, Caminaguato, La Guásima, El Rincón de los Monzón, El Guasimal, El Potrero de los de Arriba, El Potrero de los de Abajo, Junta de Bagresito y San Cayetano.

“Los trabajos por realizar consisten en incremento de capacidad de conductor, cambio de postes dañados y reubicación de la línea de tensión aérea, de un circuito de la subestación norte con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio”, señaló.