$!Suspensión de El Guayabo corresponde a operativo de revisión en bares en el Centro de Culiacán: PC

El bar El Guayabo fue suspendido preventivamente por incumplir observaciones hechas en una revisión previa en relación con dictámenes eléctricos y estructurales, mantenimiento de equipos y capacitaciones, informó Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil municipal.

Explicó que la suspensión forma parte de un operativo que mantienen desde hace cinco meses en coordinación con autoridades municipales y estatales en bares del primer cuadro de Culiacán.

Mendoza Ontiveros explicó que el operativo se realiza en coordinación con Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de otras autoridades encargadas de revisar aspectos como la venta de alcohol y las condiciones sanitarias de los establecimientos.

“El bar El Guayabo, conocido así, fue suspendido debido a la continuidad que se está llevando a cabo de un operativo de bares... para revisar las medidas de seguridad en materia de protección civil, pero también las otras administrativas en materia de alcoholes, en materia de salubridad”, explicó.

“Los dictámenes eléctricos, los dictámenes estructurales, algunas mantenimientos a los sistemas de para freír la cocina, en este caso la cocina, algunas capacitaciones en fin, se requiere tener algunas capacitaciones y contar con un programa interno de protección civil como ustedes saben tener prevención para inundaciones, para incendios, para primeros auxilios, es solamente preventiva la suspensión”.