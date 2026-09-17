$!Suspensión de El Guayabo corresponde a operativo de revisión en bares en el Centro de Culiacán: PC

El bar El Guayabo fue suspendido preventivamente por incumplir observaciones hechas en una revisión previa en relación con dictámenes eléctricos y estructurales, mantenimiento de equipos y capacitaciones, informó Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil municipal.
Explicó que la suspensión forma parte de un operativo que mantienen desde hace cinco meses en coordinación con autoridades municipales y estatales en bares del primer cuadro de Culiacán.
Mendoza Ontiveros explicó que el operativo se realiza en coordinación con Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de otras autoridades encargadas de revisar aspectos como la venta de alcohol y las condiciones sanitarias de los establecimientos.
“El bar El Guayabo, conocido así, fue suspendido debido a la continuidad que se está llevando a cabo de un operativo de bares... para revisar las medidas de seguridad en materia de protección civil, pero también las otras administrativas en materia de alcoholes, en materia de salubridad”, explicó.
“Los dictámenes eléctricos, los dictámenes estructurales, algunas mantenimientos a los sistemas de para freír la cocina, en este caso la cocina, algunas capacitaciones en fin, se requiere tener algunas capacitaciones y contar con un programa interno de protección civil como ustedes saben tener prevención para inundaciones, para incendios, para primeros auxilios, es solamente preventiva la suspensión”.
Mendoza señaló que durante este operativo han sido suspendidos entre 10 y 12 establecimientos, entre ellos hay bares y casas de citas.
En el primer cuadro, El Guayabo es el tercer bar que ha sido suspendido temporalmente durante estas revisiones.
El funcionario dijo que el establecimiento entregó documentación este miércoles y que personal de Protección Civil acudirá a revisarla y a realizar una inspección física.
Si cumple con las observaciones, agregó, podría reabrir este mismo día.
“Hay buenas posibilidades de que el día de hoy continúe con sus actividades... vamos a revisarlo cada uno de los documentos y en una revisión física”.
Indicó que las revisiones en el primer cuadro llevan más de cinco meses y algunos establecimientos ya han recibido una segunda o tercera visita.
Señaló que el operativo continuará por instrucción de la coordinación interinstitucional y de las autoridades municipales y estatales, mientras que Protección Civil mantiene además su programa anual de inspecciones a otros establecimientos, como bodegas, tiendas y almacenes.
Agregó que, de manera independiente a este operativo, también han sido suspendidos tres anuncios espectaculares tipo unipolar de una empresa que no ha presentado la documentación requerida para esas estructuras.