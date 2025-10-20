También en Sinaloa adelantarán pago de becas del Bienestar para estudiantes de preparatoria y universidad

La Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar en Sinaloa anunció que adelantarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para becarios de continuidad de preparatoria y universidad.

Juan Carlos Fierro Apodaca, coordinador estatal del programa, informó que por instrucción del Gobierno federal los pagos programados para diciembre se dispersarán en todo el País este mes de octubre en apoyo a los estados afectados como Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas.

“Los depósitos se harán no solo en esas entidades sino en todo el País”.

Detalló que para los beneficiarios de continuidad de la Beca Benito Juárez, de educación media superior los pagos se realizarán a partir de este lunes 20 de octubre y hasta el 27.

Los becarios de continuidad, detalló, son aquellos que tienen su tarjeta de apoyo y han recibido al menos un pago.

El calendario de pagos es el siguiente el lunes 20 de octubre es el pago de la inicial de apellido A, B, C; el martes 21 de octubre D, E, F, G; el miércoles 22, H, I, J, K, L; el jueves 23, M, N, Ñ, O; el viernes 24, P, Q, R y el lunes 27, las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Mientras que el 29 de octubre se deposita a quienes forman parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro, de nivel superior.

Indicó que los montos corresponden a mil 900 pesos para estudiantes de preparatoria y 5 mil 800 pesos para los de universidad.