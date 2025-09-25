También por las lluvias suspenden clases UAS y UAdeO en Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato

La Universidad Autónoma de Sinaloa informó la suspensión de actividades escolares en el turno matutino de este jueves en los municipios de Culiacán, Eldorado, Navolato y Elota, tras la recomendación emitida por Protección Civil ante las condiciones de lluvia que se registran en la entidad.

La medida aplica para estudiantes, personal docente y administrativo de las unidades académicas ubicadas en las zonas señaladas, con el objetivo de resguardar la integridad de la comunidad universitaria y prevenir riesgos derivados de la inestabilidad climática.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de un canal de baja presión con el Monzón Mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera favoreció un aumento en la nubosidad y la presencia de precipitaciones desde las primeras horas del día en el centro del Estado.

Estas condiciones, además, se asocian a una ligera disminución en las temperaturas máximas, que oscilarán entre 28 y 33 grados en los municipios afectados.

La UAS precisó que las actividades se retomarán conforme mejoren las condiciones climatológicas y que se mantendrá atenta a los avisos de Protección Civil, por lo que pidió a la comunidad estar pendientes de los canales oficiales de comunicación.

En municipios como Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato se prevén lluvias moderadas a lo largo de la mañana, con posibilidad de que se intensifiquen hacia la tarde, según el pronóstico emitido por las autoridades estatales.

Ante ese pronóstico, la Universidad Autónoma de Occidente también notificó que suspenderá clases en su unidad regional correspondiente.

La medida se adopta como precaución por posibles afectaciones en vialidades, riesgos en el traslado de estudiantes y personal, así como posibles encharcamientos o inundaciones.

Autoridades universitarias exhortan a la comunidad estudiantil y docente a permanecer atentas a los comunicados oficiales, redes sociales institucionales y medios locales para conocer las actualizaciones sobre reanudación de actividades.