Tardan 4 meses en recuperar 57 cuerpos no identificados en Culiacán y dan por terminada primera etapa en fosa común

Después de 4 meses y con 57 cuerpos recuperados, el Gobierno del Estado de Sinaloa dio por concluida la primera intervención humanitaria de exhumación masiva en el panteón 21 de Marzo, donde se recuperaron cuerpos no identificados en cuatro fosas, como parte del Programa Estatal de Recuperaciones, Resguardo Temporal e Identificación Humana (PertiDH).

Los trabajos comenzaron en julio de 2025 y se realizaron en tres etapas consecutivas con un área de intervención de 40 metros de largo por 2.60 metros de ancho.

La última fase culminó con la recuperación de 14 cuerpos correspondientes a la fosa 4. Con ello, el total asciende a 16 cuerpos en la Fosa 1, 11 en la Fosa 2, 16 en la Fosa 3 y 14 en la Fosa 4. Todos los restos fueron trasladados al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH), donde se llevarán a cabo pruebas genéticas y análisis forenses para avanzar en su identificación.

Durante la intervención se documentó un comportamiento estratigráfico irregular: algunos cuerpos se localizaron a profundidades cercanas a 1.50 metros, mientras que otros fueron encontrados a más de 2.50 metros. Este comportamiento obligó al equipo técnico a realizar ajustes específicos en cada fase, bajo un enfoque arqueológico y forense especializado.

Los trabajos fueron encabezados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El Centro Nacional de Identificación Humana participó únicamente en la etapa inicial. A lo largo del proceso, colectivos de familias buscadoras observaron de manera permanente las labores y recibieron información en tiempo real, conforme a los protocolos de transparencia establecidos.

En el sitio operó un equipo multidisciplinario que integró a arqueólogos, antropólogos forenses, criminalistas, psicólogos, especialistas en ciencias sociales y personal ministerial.

De acuerdo a información del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Voces Unidas por la Vida, en la fosa común del panteón en cuestión hay cerca de 800 personas sepultadas sin ser identificadas.