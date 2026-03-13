Tarea de seguridad en Tepuche aún no concluye: Gámez Mendívil, tras hallazgo de cabezas humanas

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señaló que la tarea en materia de seguridad en la sindicatura de Tepuche aún no está resuelta, pese a operativos de seguridad en la zona.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, luego de que se reportara el hallazgo de dos cabezas humanas en la comunidad este jueves, aseguró que en esa región se mantiene un fuerte despliegue de seguridad.

“La tarea sigue estando sin terminarse en la sindicatura de Tepuche”, afirmó.

Apuntó que la situación es debido al conflicto entre grupos delictivos que operan en la zona.

Explicó que en los operativos participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Gámez Mendívil indicó que aunque se han obtenido algunos resultados con los operativos implementados, los hechos recientes muestran que la tarea de seguridad en Tepuche todavía no ha concluido.

“Es un conflicto entre, ya sabemos, entre los grupos, hay generación aún de hechos de violencia, el despliegue es bastante grande, bastante fuerte, coordinado entre la Guardia Nacional, Defensa, marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ha habido resultados, sin embargo, vemos todavía hechos que nos indican que la tarea aún está concluida”.

La mañana del jueves 11 de marzo fueron encontradas dos cabezas humanas en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El primer hallazgo ocurrió en la entrada de la comunidad, cerca de la plazuela y de una sucursal del Banco del Bienestar.

Minutos después fue localizada otra cabeza en el callejón Emiliano Cázarez, en el cruce con la calle Juan Banderas, considerada la vialidad principal de la sindicatura.

De acuerdo con información oficial, una de las extremidades podría corresponder a Jesús Daniel “N”, de 23 años, vecino de la misma comunidad y quien contaba con reporte de desaparición.

Sin embargo, las autoridades señalaron que aún se debe realizar la prueba de ADN para confirmar plenamente su identidad.

De manera extraoficial también trascendió que la segunda cabeza localizada podría pertenecer a Antonio “N”, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.