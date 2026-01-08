Tarjeta Inteligente Estudiantil para movilidad cuesta desde $35 y se tramita en cinco municipios de Sinaloa

La Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil, implementada por el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, puede tramitarse en cinco municipios de la entidad y tiene un costo que va desde los 35 hasta los 50 pesos, dependiendo del tipo de servicio requerido.

Este instrumento permite a estudiantes de escuelas públicas acceder a una tarifa preferencial en el transporte público, con un descuento de 9 pesos por viaje.

Mientras la tarifa general es de 12.50 pesos, las y los beneficiarios pagan 3.50 pesos por traslado, siempre que cuenten con una tarjeta vigente, aplicable en cualquier ruta del transporte público en el Estado.

De acuerdo con la información proporcionada por Sebides, la vigencia de la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil es de seis meses, por lo que debe renovarse de manera semestral para continuar recibiendo el beneficio.

La tarjeta funciona como un documento oficial con tecnología especializada y forma parte de las acciones para promover una movilidad ordenada, accesible y sustentable.

Los costos del trámite varían según el tipo de solicitud. La nueva expedición tiene un costo de 50 pesos; el cambio de institución educativa, 40 pesos; la reposición con tarjeta, 40 pesos; la reposición sin tarjeta, 50 pesos, y la reactivación de la tarjeta tiene un costo de 35 pesos.

En cuanto a los puntos de atención, Sebides informó que las y los estudiantes pueden realizar el trámite en módulos habilitados en distintos municipios.

En Culiacán, los módulos se ubican en la Unidad de Servicios Estatales y en el Palacio de Gobierno. En Mazatlán, el trámite puede realizarse en el Parque Lineal; en Ahome, en la Dirección de Vialidad y Transportes; en Guasave, en la Unidad Administrativa, y en Salvador Alvarado, en la zona Centro de la ciudad de Guamúchil.

La Dirección de Movilidad, Gestión y Administración Urbana detalló que, al 24 de octubre de 2025, un total de 52 mil 627 estudiantes han sido atendidos en los módulos habilitados en el estado, como parte de la operación del programa.

Sebides hizo un llamado a la comunidad estudiantil de escuelas públicas a acudir a los módulos de atención para tramitar u obtener la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil, con el objetivo de facilitar sus traslados cotidianos y acceder a la tarifa preferencial establecida.