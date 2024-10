CULIACÁN._ La desaparición forzada, robo de negocios, robo de vehículos y homicidios están incrementándose a niveles que hace muchos años que habíamos dejado atrás, señaló Javier Llausás Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz.

“La situación que tenemos viene a romper todas las tendencias, más no el trabajo que se ha realizado, creo que aquí se va a poner a prueba la resiliencia de Culiacán”, expresó.

Llausás Magaña detalló que en septiembre hubo 88 homicidios sólo en Culiacán, más los que se registraron en los demás municipios. Además, continúo, en este momento, la tasa de homicidios en Sinaloa es de 20 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional que es de 21 o 22.

“Si no logramos frenar esta ola de homicidios desafortunadamente no es buena la tendencia”.

“Las tazas van ahí, todavía rescatables, ya no podemos recuperar las vidas de los seres humanos que se han perdido; personas desaparecidas se calculan en 200 y eso no abona no ayuda a la construcción de la ciudad y el estado que nos merecemos y que deseamos en especial para todos los niños y jóvenes que vienen atrás de nosotros”.

De acuerdo a la base construida por Noroeste con fuentes públicas estatales y federales, así como colectivos de buscadoras, durante el primer mes de violencia consecutiva, el estado registró 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de la libertad.

A más de un mes, durante la jornada del sábado 12 de octubre, antes de caer la tarde, la ciudad de Culiacán ya registraba ocho homicidios, entre ellos un menor de edad que fue baleado mientras se trasladaba en su motocicleta.

Además, la mañana de este lunes 14 de octubre, un padre e hijo, de 16 años, fueron asesinados a balazos mientras trabajan en la obra de construcción de una vivienda al norte de la ciudad.

“Desafortunadamente, tenemos que depender de las acciones de gobierno, que son quienes tienen la obligación de atender estos temas, claro con ayuda nuestra, pero si pedimos al gobierno que haga todo lo que esté en sus manos para detener esta barbaridad que realmente no nos conduce a nada y es irracional”, consideró Llausás.

“Hacemos un llamado a las autoridades, y a todos los que podemos influir, en que esto no suceda en que respetemos más a Culiacán y a Sinaloa, porque realmente los liderazgos se muestran creando prosperidad en las comunidades y no creando dolor y violencia”.