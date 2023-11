“Estamos en la era de la ebullición, hemos vivido incendios, inundaciones, deslizamientos de terreno, aquí, en Chile, Europa, en Asia y resulta que ya sabemos desde el año 2016 que sin igualdad de género no se alcanzará el desarrollo sostenible”, afirmó.

La conferencia partió de los dos ejes centrales en los que divide su libro: el contexto histórico-cultural entre géneros, y cómo liderar desde lo femenino.

La primera parte invita a analizar, reflexionar y comprender el papel de las mujeres en una historia escrita por hombres, para abrazar el pasado, así, saber cómo dar el siguiente paso.

“¿Por qué hoy en día necesitamos AMMJE? ¿Por qué necesitamos un Summit organizado por AMMJE? ¿Por qué necesitamos hablar del liderazgo desde lo femenino? Es esta cultura del patriarcado y el lugar donde ha puesto a los hombres y a las mujeres, entender eso, tenerlo presente, y las implicancia profundas que trae”, detalló Camps.

Tras identificar los antecedentes, y la evolución del género con el paso del tiempo, su obra busca reconciliar a las mujeres con habilidades estigmatizadas como femeninas, que han sido catalogadas como un sinónimo de debilidad.

“La cantidad de mujeres que han reconocido haberse masculinizado alguna vez, yo misma me di cuenta como me había masculinizado, como yo creía que femenino e inteligente no podían convivir en una misma persona y yo tenía que elegir o era femenina o eres inteligente”, agregó.