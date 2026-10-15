$!Tec de Monterrey abre convocatoria para impulsar emprendimientos de cuidados liderados por mujeres en Culiacán

El Tecnológico de Monterrey abrió una convocatoria para seleccionar a 25 emprendimientos liderados por mujeres en Culiacán, enfocados en la economía de los cuidados, que recibirán capacitación y acompañamiento durante casi cuatro meses para fortalecer sus modelos de negocio. El programa forma parte de una iniciativa impulsada por ONU Mujeres, en alianza con el Tec de Monterrey y con el apoyo de la Fundación Visa, para fortalecer empresas que desarrollen soluciones relacionadas con el cuidado de personas y el trabajo doméstico. Joshua Hammerschlag Madrigal, líder de emprendimiento social y consciente del Tecnológico de Monterrey, explicó que el programa busca fortalecer negocios que, además de generar ingresos para sus propietarias, contribuyan a resolver necesidades de sus comunidades.

“Desde el Tec de Monterrey creemos firmemente que el emprendimiento no solo es un motor de transformación económica, sino también un motor de transformación social”, expresó. La convocatoria está dirigida a mujeres que tengan emprendimientos en etapas tempranas y cuenten con un producto o servicio piloto en funcionamiento, incluso si apenas comienzan a generar ventas o a probar sus propuestas en sus comunidades. El programa contempla 30 horas de formación en modalidad híbrida, distribuidas en cinco módulos, con contenidos de liderazgo, desarrollo personal, perspectiva de género, finanzas, modelos de negocio y herramientas tecnológicas para fortalecer y ampliar los proyectos. Hammerschlag Madrigal explicó que Culiacán es una de las ocho sedes territoriales seleccionadas para desarrollar esta iniciativa, con la que también buscan crear redes de colaboración entre emprendedoras. “Particularmente buscamos emprendedoras en etapas tempranas porque sabemos que allí es donde podemos tener una mayor incidencia”, señaló. Detalló que la convocatoria contempla cinco áreas: emprendimientos relacionados con la primera infancia; atención a personas adultas mayores; servicios para personas con discapacidad; tecnologías y herramientas que faciliten el trabajo doméstico, y soluciones que contribuyan al bienestar de quienes realizan labores de cuidado.