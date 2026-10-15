$!Tec de Monterrey abre convocatoria para impulsar emprendimientos de cuidados liderados por mujeres en Culiacán

El Tecnológico de Monterrey abrió una convocatoria para seleccionar a 25 emprendimientos liderados por mujeres en Culiacán, enfocados en la economía de los cuidados, que recibirán capacitación y acompañamiento durante casi cuatro meses para fortalecer sus modelos de negocio.
El programa forma parte de una iniciativa impulsada por ONU Mujeres, en alianza con el Tec de Monterrey y con el apoyo de la Fundación Visa, para fortalecer empresas que desarrollen soluciones relacionadas con el cuidado de personas y el trabajo doméstico.
Joshua Hammerschlag Madrigal, líder de emprendimiento social y consciente del Tecnológico de Monterrey, explicó que el programa busca fortalecer negocios que, además de generar ingresos para sus propietarias, contribuyan a resolver necesidades de sus comunidades.
“Desde el Tec de Monterrey creemos firmemente que el emprendimiento no solo es un motor de transformación económica, sino también un motor de transformación social”, expresó.
La convocatoria está dirigida a mujeres que tengan emprendimientos en etapas tempranas y cuenten con un producto o servicio piloto en funcionamiento, incluso si apenas comienzan a generar ventas o a probar sus propuestas en sus comunidades.
El programa contempla 30 horas de formación en modalidad híbrida, distribuidas en cinco módulos, con contenidos de liderazgo, desarrollo personal, perspectiva de género, finanzas, modelos de negocio y herramientas tecnológicas para fortalecer y ampliar los proyectos.
Hammerschlag Madrigal explicó que Culiacán es una de las ocho sedes territoriales seleccionadas para desarrollar esta iniciativa, con la que también buscan crear redes de colaboración entre emprendedoras.
“Particularmente buscamos emprendedoras en etapas tempranas porque sabemos que allí es donde podemos tener una mayor incidencia”, señaló.
Detalló que la convocatoria contempla cinco áreas: emprendimientos relacionados con la primera infancia; atención a personas adultas mayores; servicios para personas con discapacidad; tecnologías y herramientas que faciliten el trabajo doméstico, y soluciones que contribuyan al bienestar de quienes realizan labores de cuidado.
El programa también contempla la creación de un directorio nacional de emprendimientos de cuidados para dar visibilidad a los proyectos participantes y facilitar la conexión entre iniciativas de distintas regiones.
“Una parte muy importante del programa es que entendemos que estratégicamente no solo la formación es importante, sino también la comunidad”, dijo Hammerman.
La etapa inicial de formación en línea está prevista para las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre, mientras que la fase local comenzará en la segunda quincena de enero y se extenderá hasta marzo de 2027.
Al concluir el proceso, el equipo realizará un análisis para conocer los resultados y evaluar el crecimiento de los emprendimientos y el impacto del acompañamiento recibido.
Durante la presentación, Brenda García Félix, titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, destacó que las labores de cuidado siguen recayendo principalmente en las mujeres, lo que puede limitar sus oportunidades para desarrollar proyectos personales y profesionales.
Como referencia, citó datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 del Inegi, según los cuales el 75.1 por ciento de las personas de 15 años o más que brindaban cuidados en México eran mujeres.
Añadió que ellas dedicaban un promedio de 37.9 horas semanales a estas actividades, frente a las 25.6 horas que destinaban los hombres.
“Durante mucho tiempo hemos dado por hecho que las mujeres se hacen cargo de este tipo de tareas y cuando una mujer debe organizar su vida alrededor del cuidado de otras personas, muchas de veces sus proyectos personales quedan pendientes”, manifestó.
García Félix señaló que la iniciativa representa una oportunidad para que las emprendedoras reciban herramientas que les permitan consolidar sus negocios y ampliar el alcance de sus servicios.
“Queremos que las mujeres tengan más opciones para cuidar sin tener que renunciar a sus propios proyectos, que puedan trabajar, estudiar, emprender y también disponer de tiempo para ellas mismas”, expresó.
La funcionaria agregó que la Secretaría de las Mujeres colaborará con capacitación en perspectiva de género y economía de los cuidados, para incorporar estos enfoques en el desarrollo de los emprendimientos.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026 y el registro puede realizarse en el sitio emprendimiento.tec.mx/es/aceleradora-consciente.
El programa no tendrá costo para las participantes y contempla mentorías, capacitación y acompañamiento para fortalecer los negocios. Al concluir, las emprendedoras recibirán un reconocimiento del Tecnológico de Monterrey.