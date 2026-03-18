$!Tecmilenio Culiacán abre sus puertas a la colecta Hambretón 2026 e invita a donar

El Tecmilenio Culiacán abrió sus puertas como centro de acopio del Hambretón 2026, invitando a la ciudadanía a sumarse con donativos de alimentos básicos en el cierre de esta campaña solidaria este miércoles, con la meta de superar una tonelada recolectada de productos como arroz, frijol y aceite. Durante la ceremonia del último día de actividades, autoridades y directivos del campus destacaron que la institución participa por tercera ocasión en esta campaña en colaboración con el Banco de Alimentos.





“Gracias por este esfuerzo, también de toda la comunidad educativa, de alumnos, colaboradores, maestros, que estuvieron aportando cada quien a su manera a su esfuerzo, a su economía y poder participar y sumarse a una de las problemáticas que están bien identificadas acorde el desarrollo sostenible de la ONU, que es el hambre”, resaltó Omar Armenta, director de preparatoria. La colecta inició el pasado 24 de febrero y cerrará este miércoles a las 16:00 horas. Durante este periodo, estudiantes, docentes y colaboradores impulsaron la recolección de apoyos. Para esta jornada final, el centro de acopio está abierto al público en general.





“La verdad es que estamos muy felices porque Tecmilenio desde que les presentamos este proyecto lo han abrazado como una causa propia y sin el involucramiento de los docentes, sin el involucramiento del personal administrativo fuera muy difícil que esta colecta tuviera el éxito que tiene”, señaló Daniel Tapia, director del Banco de Alimentos. Arturo Ocampo, mentor académico del área profesional, explicó que esta es la tercera ocasión en que la institución colabora con el Banco de Alimentos en esta colecta anual. “La intención es que el día de hoy abrimos la convocatoria para que estudiantes, maestros, colaboradores, empresas, hermanas y toda la ciudadanía de Culiacán se sumen a esta campaña en la colecta de arroz, frijol y aceite”, informó. Indicó que durante la última semana han reunido entre 600 y 700 kilogramos de ayuda, por lo que esperan superar la meta de una tonelada al finalizar la jornada.



