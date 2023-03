Esta misma convocatoria, emitida en junio de 2020, fue compartida y promovida por Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del PAS, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Alcalde de Culiacán y ex miembro del Gabinete del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Actualmente el número pertenece al Centro de Atención Telefónica de Pinturas Basa, empresa con sede en Culiacán.



CUÉN COMPARTE EL NÚMERO INSTITUCIONAL

En junio de 2020, Héctor Melesio Cuén Ojeda posteó en su página de Facebook un concurso fotográfico sobre el Día del Padre organizado por el Partido Sinaloense (PAS).