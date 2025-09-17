Tema de inseguridad en Sinaloa se ha convertido en un meme para la Presidenta, critica PAN

El tema de la inseguridad que persiste en Sinaloa desde hace un año se ha convertido en un meme para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional.

La dirigente partidista, Wendy Barajas Cortés, señaló que la mandataria busca desviar la atención a través de declaraciones como cuando afirmó que la pérdida de empleos es consecuencia directa de la sequía, y no necesariamente por la violencia.

“El tema de la inseguridad en nuestro estado hoy en día es un meme, no vemos otra cosa más que memes en las redes sociales de esa desafortunada declaración de la Presidenta”, expresó Barajas Cortés.

“Debería ser la principal garante de la seguridad de los mexicanos y de los sinaloenses, ¿y qué ha provocado? Nada más que Sinaloa convierta el tema de la inseguridad en memes y más memes, esto es lo que representamos los sinaloenses para nuestra Presidenta”.

Aseveró que las instituciones se enfrascan en sostener un discurso en el que disminuye la incidencia delictiva, pero la percepción ciudadana no acompaña esta narrativa.

Asimismo, indicó que situaciones como la irrupción de un grupo de sujetos armados en la comunidad de Nuevo Altata, Navolato, alimentan la sensación de temor entre la ciudadanía.

“Este tipo de comentarios de la Mandataria no abonan en nada a esta situación, ¿acaso no está informada de lo que acontece en Sinaloa o busca esconder la realidad que diariamente nos aqueja a los sinaloenses”, dijo.

“Por más que se empeñen en decir que ya podemos salir de noche, que el turismo ya está volviendo a la normalidad, acciones y hechos como estos desafortunadamente desacreditan esa narrativa que tienen”, sentenció la dirigente del PAN.