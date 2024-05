CULIACÁN._ Las controversias surgidas en el sector agrícola deben ser atendidas como lo que son, problemas sociales de interés público. Los asuntos de orden jurídico no deben ser tratados desde un punto de vista político, señaló el Diputado Feliciano Castro Meléndrez acerca de la situación jurídica que atraviesa Baltazar Valdez Armentia, líder agrícola acusado de sabotaje por la Fiscalía General de la República.

El pasado 16 de mayo, cuando Valdez Armentia compareció ante un Juez federal, diputadas del Partido Sinaloense en el Congreso local expresaron su apoyo hacia el gremio, y acusó que el proceso penal contra Baltazar es una manera de represión por parte del Poder Ejecutivo federal y estatal.

“Ante los problemas sociales hay que apostarle al diálogo. Segundo, vivimos en un Estado de Derecho donde las controversias de carácter jurídico tienen que responderse en ese ámbito, la Ley no puede ni debe negociarse políticamente. Tercero, evidentemente cada quien es responsable de sus actos”, dijo Castro Meléndrez.

“Reivindico el derecho que le asiste a los sectores sociales productivos, de luchar por sus demandas, bajo qué formas la hacen, eso es otro asunto”, recalcó.

Reprochó que las expresiones de supuesto apoyo por parte del PAS hacia el campo sinaloense, únicamente responden al interés electoral que tiene el partido de cara al 2 de junio.

Sobre ello, criticó a la fracción política por intentar engañar a la ciudadanía con dichas posturas, pues si bien la problemática del sector agrícola es una realidad, los responsables son otras instancias ajenas al Poder Ejecutivo.

“Cada quien, busca la forma, según sus visiones, de hacer proselitismo electorero. En ese sentido, es evidente que el PAS ha instrumentalizado a sus propios diputados para, de manera burda, querer abonar electoralmente a favor del proceso”, cuestionó el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

“Está instrumentalizado electoralmente la problemática del campo, de eso no tengo ninguna duda, ello no significa que el problema del campo no exista, por supuesto que tenemos un campo socavado por la presencia y el control que tienen los grandes agronegocios de la agricultura, que controla la agricultura, que se llevan la rentabilidad de nuestro campo vía costes de producción, y eso genera falta de ingresos, falta de rentabilidad para los productores, se niega el bienestar social de los productores”, explicó.