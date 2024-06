La problemática por la comercialización del maíz blanco en Sinaloa es un tema superado, afirmó el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado, Marte Vega Román.

Reconoció que el esquema implementado este año para comercializar el maíz, aunado con el precio base por tonelada que fue pactado en 80 dólares, dio certidumbre a los agricultores de cara a alcanzar acuerdos para vender sus cosechas.

“Publicar una base de 80 dólares nos dio certidumbre, el año pasado no lo tuvimos, no pudimos hacer contratos, estuvimos vendiendo los que no entraron al esquema de Segalmex o del Gobierno del Estado, estuvieron vendiendo en los rangos de cuatro mil 200 pesos, algo que se quiso evitar este año y se logró”, dijo Vega Román.

“El tema ha avanzado, ya las trillas prácticamente se terminaron, está comercializado gran parte del volumen que se cosechó este año, afortunadamente y gracias a lo que se armó con anticipación, donde por supuesto el gran impulsor de lo que se consiguió fue el Gobernador del Estado, hay que dejarlo muy claro”.

Destacó que, comparado a la problemática que representó este tema durante el 2023, la situación cambió para bien, aunque sin llenar las expectativas del gremio.

Señaló que gracias al subsidio federal de 750 pesos por tonelada, más un bono de 200 pesos como bono contra riesgos, el precio con el que venderán el producto será mejor que el que contemplaban para este año.

“Es muy diferente comercializar un maíz en cuatro mil, cuatro mil 200 pesos, que eran las expectativas si no hubiéramos tenido estos programas, a los rangos que vamos a vender en este año. El contrato, más el apoyo, estamos arriba de cinco mil 500 pesos, cinco mil 700, esperemos que más, pero yo creo que es un tema superado, repito, no en el rango que quisiéramos pero sí un tema superado gracias al esquema que se llevó a cabo”, asentó el presidente de la Caades.

Aunque mencionó que desde el gremio siempre esperan poder alcanzar mejores precios para sus cosechas, recalcó que deben calificar de buena manera lo obtenido este año.

“Los tiempos no nos han ayudado, los futuros de la Bolsa de Chicago han estado deprimidos, algo muy diferente a lo que ocurrió en el 2021, 2022, ahora los rangos han sido más bajos, pero se ha estado avanzando, del año pasado a este avanzamos bastante”.

El Secretario de Agricultura de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, defendió que la atención que le ha dado el Poder Ejecutivo al campo ha permitido una estabilidad en cuanto a la comercialización del grano.

Consideró como un avance significativo el cotizar al maíz blanco de esa manera, y no como maíz amarillo, situación que históricamente había mermado al sector.

Por otro lado, justificó que los precios no han sido los mejores, pero no solo en el estado, sino que a nivel internacional han ido a la baja.

“Los precios están deprimidos, bastante deprimidos a nivel internacional. El precio del maíz para comercializarse, y eso lo tiene que entender el productor, el precio que tenga a la venta es un acto de comercialización entre él y el comprador”, definió Montes Salas.