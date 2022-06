Teme Estrada Ferreiro que se gire orden de aprehensión en su contra; asegura que salió del País para vacunarse

El Ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, señalado por los delitos de discriminación y abuso de autoridad, expresó que teme que injustamente se dicte prisión preventiva en su contra.

De acuerdo con Estrada Ferreiro este recurso podría ser utilizado por la Fiscalía General del Estado, después de que el pasado viernes circulara en medios de comunicación locales que abandonó el País mientras el Congreso local votaba por retirarle el fuero.

“La incertidumbre es lo que lo mata a uno”, señaló.

“Ninguno de ellos (los delitos que se le señalan) es grave y ninguno de ellos amerita prisión preventiva. Tengo miedo de que aleguen con un juez que me fui huyendo y dicten prisión preventiva. Prácticamente estoy siendo acusado de cosas inexistentes y pues hay que aclararlas. En ningún momento he pretendido eludir a la justicia”

Señaló que está dispuesto a comparecer frente a las autoridades pertinentes para aclarar la situación, principalmente con la titular de la Fiscalía estatal.

“Es mi deseo comparecer ante ella (Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada) si así lo requiere. Aquí estoy haciendo frente a las acusaciones que injustamente se me hicieron. No quiero malos entendidos ni confusiones”. mencionó el ex Mandatario municipal.

El abogado regresó al municipio y atendió a medios de comunicación para informar que su salida del País fue debido a que buscaba ser vacunado contra el coronavirus en Estados Unidos, y no por huir de sus deberes y obligaciones.

“Sí fui a San Diego a vacunarme”, dijo

El pasado viernes el Congreso local realizó la votación para retirarle el fuero a Estrada Ferreiro y en su lugar asignar como Alcalde sustituto a Juan de Dios Gámez Mendívil. A esta reunión el ex Alcalde estaba citado como la parte acusada, pero viajó fuera del País.

Estrada defendió que los delitos que se le adjudican son infundados.

“Los delitos por los que se me acusa, que no tengo nada que temer, no tengo responsabilidad de lo que me han achacado”, comentó.

A pregunta expresa sobre su opinión de Gámez Mendívil como nuevo Alcalde, Estrada Ferreiro prefirió omitir una respuesta.

“Me reservo mi opinión, aquí quién debe opinar es el pueblo. Es una buena persona, nunca tuve problemas con él. Mi deber es entregarle el puesto”, dijo.

Agregó que de su desafuero se enteró por los medios de comunicación, pues hasta medio día de este martes no había sido notificado formalmente.

“Sentí tristeza, porque todo lo que estábamos haciendo bien hecho se puede echar a perder”, reveló.